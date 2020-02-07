Футболист "Шахтера" вошел в символическую сборную талантливых игроков, у которых вскоре истекает контракт

7 февраля, 2020, 14:19

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко попал в символическую сборную талантливых игроков до 23 лет, у которых заканчиваются контракты с клубами

Об этом сообщает Transfermarkt .

Transfermarkt составил символическую сборную игроков до 23 лет, у которых вскоре заканчиваются контракты с клубами. В команде нашлось место для полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко.

Контракт 23-летнего украинца с "горняками" истекает 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Коваленко провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Немецкий портал оценивает хавбека в 6 млн евро.