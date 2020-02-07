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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" вошел в символическую сборную талантливых игроков, у которых вскоре истекает контракт

Футболист "Шахтера" вошел в символическую сборную талантливых игроков, у которых вскоре истекает контракт


фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко попал в символическую сборную талантливых игроков до 23 лет, у которых заканчиваются контракты с клубами

Об этом сообщает Transfermarkt .

Transfermarkt составил символическую сборную игроков до 23 лет, у которых вскоре заканчиваются контракты с клубами. В команде нашлось место для полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко.

Контракт 23-летнего украинца с "горняками" истекает 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Коваленко провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Немецкий портал оценивает хавбека в 6 млн евро.

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