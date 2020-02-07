Футболист "Шахтера" вошел в символическую сборную талантливых игроков, у которых вскоре истекает контракт
7 февраля, 2020, 14:19
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко попал в символическую сборную талантливых игроков до 23 лет, у которых заканчиваются контракты с клубами
Об этом сообщает Transfermarkt .
Transfermarkt составил символическую сборную игроков до 23 лет, у которых вскоре заканчиваются контракты с клубами. В команде нашлось место для полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко.
Контракт 23-летнего украинца с "горняками" истекает 30 июня 2020 года.
В текущем сезоне Коваленко провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Немецкий портал оценивает хавбека в 6 млн евро.
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