Депутаты Рады поедут на обучение в США
Об этом рассказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".
"Не только наши - из всего парламента. Есть такая программа, она давно существует ... Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще несколько дней - ближе к местному самоуправлению", - сказал он.
По словам Корниенко, поскольку фракция "Слуга народа" самая большая, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше депутатов этой фракции.
"Но опять же, здесь вопрос графика! Мы сейчас ставим в приоритет посещение ВР, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное - в свободное от работы время. Это опять же, если он будет. Насколько я помню, в марте только первая поедет, если мы в датах с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", - отметил Корниенко.
- Напомним, в декабре стало известно, что с 2020 года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса "Open Word"
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-