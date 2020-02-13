Депутаты Рады поедут на обучение в США

13 февраля, 2020, 14:33

Народные депутаты, в частности из фракции "Слуга народа", поедут на обучение в США в марте в свободное от работы в Верховной Раде время

Об этом рассказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Не только наши - из всего парламента. Есть такая программа, она давно существует ... Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще несколько дней - ближе к местному самоуправлению", - сказал он.

По словам Корниенко, поскольку фракция "Слуга народа" самая большая, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше депутатов этой фракции.

"Но опять же, здесь вопрос графика! Мы сейчас ставим в приоритет посещение ВР, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное - в свободное от работы время. Это опять же, если он будет. Насколько я помню, в марте только первая поедет, если мы в датах с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", - отметил Корниенко.