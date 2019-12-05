Украинские нардепы-новички смогут пройти в США обучение Open World по программе Конгресса

5 декабря, 2019, 17:11

С 2020 года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса "Open Word"

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на официальном Facebook политсилы.

Уже с 2020 года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса "Open World".

Отмечается, что американцы приглашают депутатов от всех фракций. Единственное условие - это должны быть нардепы, впервые избраны в Верховную Раду. То есть в США смогут улететь более 300 парламентариев.

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, важно увидеть, как работают американские институты. Ведь они существуют независимо от того, кто у власти.

"Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия. Главная ценность американской демократии - это институты власти. Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина", - отметила Кравчук.