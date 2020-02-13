Антикоррупционный суд отпустил главу Черновицкого облсовета под залог в 10 млн грн
13 февраля, 2020, 16:29
Высший антикоррупционный суд отпустил под залог главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна
Об этом передает РБК-Украина.
ВАКС отпустил Мунтяна под залог 10 млн гривен.
Суд частично удовлетворил ходатайство САП и НАБУ, которые просили арестовать Мунтяна с залогом 15 млн грн. Он избрал ему меру пресечения в виде 10 млн гривен залога, которые он обязан внести в течение 5 дней.
Суд также обязал главу облсовета сдать загранпаспорта, носить электронный браслет контроля и не общаться с фигурантами уголовного производства после внесения залога.
По данным следствия, глава Черновицкого областного совета в июле 2019 года попросил одному из предпринимателей предоставить ему $ 400 тыс. содействия в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
- 4 февраля голове Черновицкого областного совета сообщили о подозрении.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-