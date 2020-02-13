Антикоррупционный суд отпустил главу Черновицкого облсовета под залог в 10 млн грн

13 февраля, 2020, 16:29

Высший антикоррупционный суд отпустил под залог главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна

Об этом передает РБК-Украина.

ВАКС отпустил Мунтяна под залог 10 млн гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство САП и НАБУ, которые просили арестовать Мунтяна с залогом 15 млн грн. Он избрал ему меру пресечения в виде 10 млн гривен залога, которые он обязан внести в течение 5 дней.

Суд также обязал главу облсовета сдать загранпаспорта, носить электронный браслет контроля и не общаться с фигурантами уголовного производства после внесения залога.

По данным следствия, глава Черновицкого областного совета в июле 2019 года попросил одному из предпринимателей предоставить ему $ 400 тыс. содействия в передаче в аренду оздоровительного комплекса.