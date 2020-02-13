 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд отпустил главу Черновицкого облсовета под залог в 10 млн грн

Антикоррупционный суд отпустил главу Черновицкого облсовета под залог в 10 млн грн


фото: 24tv
Высший антикоррупционный суд отпустил под залог главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна

Об этом передает РБК-Украина.

ВАКС отпустил Мунтяна под залог 10 млн гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство САП и НАБУ, которые просили арестовать Мунтяна с залогом 15 млн грн. Он избрал ему меру пресечения в виде 10 млн гривен залога, которые он обязан внести в течение 5 дней.

Суд также обязал главу облсовета сдать загранпаспорта, носить электронный браслет контроля и не общаться с фигурантами уголовного производства после внесения залога.

По данным следствия, глава Черновицкого областного совета в июле 2019 года попросил одному из предпринимателей предоставить ему $ 400 тыс. содействия в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

  • 4 февраля голове Черновицкого областного совета сообщили о подозрении.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

13 февраля, 2020 четверг

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать