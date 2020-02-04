НАБУ сообщило о подозрении председателю Черновицкого облсовета

4 февраля, 2020, 17:26

Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении главе Черновицкого областного совета

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

По материалам Национального бюро САП сообщила о подозрении председателю Черновицкого областного совета в совершении уголовного преступления (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю в совершении уголовного преступления (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

По данным следствия, председатель Черновицкого областного совета в июле 2019 года выразилпросьбу одному из предпринимателей предоставить $400 тыс. за одействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Следствие задокументировало, что в течение августа-октября 2019 года председатель Черновицкого облсовета получил от предпринимателя $180 тыс.