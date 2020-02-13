Аграрным реестром воспользовались уже 200 фермеров, - Минэкономики

13 февраля, 2020, 10:33

После запуска в пилотном режиме в конце января государственным аграрным реестром уже начали пользоваться первые 200 фермеров

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Первые 200 аграриев уже зарегистрировались в государственном аграрном реестре. В Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях работают выездные мобильные группы операторов, которые помогают аграриям вносить сведения о себе в систему", - говорится в сообщении.

Согласно ему, аграрный реестр дает ряд преимуществ. В частности, в онлайн-кабинете фермеры могут отслеживать информацию о себе в четырех регистрах: Государственном земельном кадастре, реестре юридических и физических лиц, реестре прав и реестре животных.

Кроме того, с помощью этого сервиса можно подавать заявки на исправление ошибок в кадастре и на регистрацию земельных участков в кадастре, а также получать информацию о государственной поддержке.

Напомним, в шести областях Украины запустили государственный аграрный реестр в пилотном режиме, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 6 февраля.



