Аграрным реестром воспользовались уже 200 фермеров, - Минэкономики
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Первые 200 аграриев уже зарегистрировались в государственном аграрном реестре. В Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях работают выездные мобильные группы операторов, которые помогают аграриям вносить сведения о себе в систему", - говорится в сообщении.
Согласно ему, аграрный реестр дает ряд преимуществ. В частности, в онлайн-кабинете фермеры могут отслеживать информацию о себе в четырех регистрах: Государственном земельном кадастре, реестре юридических и физических лиц, реестре прав и реестре животных.
Кроме того, с помощью этого сервиса можно подавать заявки на исправление ошибок в кадастре и на регистрацию земельных участков в кадастре, а также получать информацию о государственной поддержке.
- Напомним, в шести областях Украины запустили государственный аграрный реестр в пилотном режиме, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 6 февраля.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-