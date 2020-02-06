В Украине запустили аграрный реестр в пилотном режиме, - Милованов

6 февраля, 2020, 13:56

В шести областях Украины запустили государственный аграрный реестр в пилотном режиме

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

"Стартует пилот аграрного реестра в 6 областях... Этот реестр - ключевое звено в государственной финансовой поддержке аграриев, включая покупку земли после запуска рынка", - написал Милованов.

Он отметил, что сейчас функционал реестра позволяет подавать заявки в Госгеокадастр о выявленных ошибках в кадастре и необходимости их исправления. Через полную версию системы можно будет подавать заявки на получение государственной поддержки онлайн.

"Мобильные группы операторов едут в ОТГ Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областей. Они будут помогать аграриям вносить данные о себе в реестр, собирать отзывы, чтобы потом усовершенствовать работу сервиса, консультировать по земельным и правовым вопросам", - подчеркнул министр .

Отметим, государственный аграрный реестр - это новый бесплатный онлайн-сервис для аграриев. Уже на пилотном этапе он объединяет информацию из четырех документов: Государственный земельный кадастр, Реестр юридических и физических лиц, Реестр прав и Реестр животных.

Бесплатно зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре могут все без исключения аграрии, даже если они не зарегистрированы как сельскохозяйственные производители.