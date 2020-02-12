Звезда "Аякса" перейдет в "Челси" за 45 млн евро
12 февраля, 2020, 16:15
Полузащитник голландского "Аякса" Хаким Зиеш станет игроком "Челси" за 45 млн евро
Об этом сообщает Voetbal International.
По информации источника, клубы достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего Хакима Зиеша летом. "Челси" заплатит за марокканского хавбека 40-45 млн евро.
Лондонцы хотели подписать Зиеша еще в зимнее трансферное окно, но тогда "Аякс" игрока не отпустил.
В текущем сезоне хавбек провел 29 матчей забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу.
- 12 февраля стало известно, что форвард немецкого "Лейпцига" Тимо Вернер может перейти в английский "Ливерпуль" за 60 млн евро.
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