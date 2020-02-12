 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗвезда "Аякса" перейдет в "Челси" за 45 млн евро

Звезда "Аякса" перейдет в "Челси" за 45 млн евро


фото: Getty Images
Полузащитник голландского "Аякса" Хаким Зиеш станет игроком "Челси" за 45 млн евро

Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, клубы достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего Хакима Зиеша летом. "Челси" заплатит за марокканского хавбека 40-45 млн евро.

Лондонцы хотели подписать Зиеша еще в зимнее трансферное окно, но тогда "Аякс" игрока не отпустил.

В текущем сезоне хавбек провел 29 матчей забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать