В Иране подозревают, что 62-летняя женщина умерла от коронавируса

12 февраля, 2020, 15:03

12 февраля иранские СМИ сообщили, что вероятной причиной смерти 62-летней женщины 9 февраля является китайский коронавирус

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на персоязычную версию сайта.

Иранская служба "Радио Свобода" заявила, врачи подозревают, что скончавшаяся в столице Ирана Тегеране женщина была больна коронавирусной инфекцией.

Ежедневная газета IRAN 12 февраля заявила, не ссылаясь ни на какие источники, что 62-летняя иранка умерла в больнице три дня назад. Согласно сообщению, продолжается выяснение причины ее смерти.

Представитель министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур отрицает сообщения, настаивая, что "в Иране не было случаев коронавируса".

От вируса COVID-1 в Китае погибли более 1100 человек, число подтвержденных случаев в стране превысило 45 тысяч. Имеются сообщения о почти двух сотнях случаев заболевания в более чем 24 странах мира.