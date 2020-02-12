В РФ начали продавать иконы с Путиным. В Кремле отреагировали
12 февраля, 2020, 15:32
В Кремле назвали неуместным появлении в продаже икон с президентом РФ Владимиром Путиным
Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
"Мы это не приветствуем, и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы", - заявил пресс-секретарь Путина.
На появление в продаже в аэропорту Пулково икон главы кремлевского режима обратили ранее внимание пользователи соцсетей.
Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать? Или то, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы? pic.twitter.com/FZhSeDNkpk- Аркадий Чаплыгин (@ArkChaplygin) January 20, 2020
Ранее сообщалось, что офицера ВМФ РФ уволили за мат в адрес портрета Путина.
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