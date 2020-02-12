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Espreso.tvОбществоВ РФ начали продавать иконы с Путиным. В Кремле отреагировали

В РФ начали продавать иконы с Путиным. В Кремле отреагировали


фото: 24tv
В Кремле назвали неуместным появлении в продаже икон с президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

"Мы это не приветствуем, и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы", - заявил пресс-секретарь Путина.

На появление в продаже в аэропорту Пулково икон главы кремлевского режима обратили ранее внимание пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что офицера ВМФ РФ уволили за мат в адрес портрета Путина.

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