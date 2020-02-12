В РФ начали продавать иконы с Путиным. В Кремле отреагировали

12 февраля, 2020, 15:32

В Кремле назвали неуместным появлении в продаже икон с президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

"Мы это не приветствуем, и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы", - заявил пресс-секретарь Путина.

На появление в продаже в аэропорту Пулково икон главы кремлевского режима обратили ранее внимание пользователи соцсетей.

Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать? Или то, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы? pic.twitter.com/FZhSeDNkpk - Аркадий Чаплыгин (@ArkChaplygin) January 20, 2020

Ранее сообщалось, что офицера ВМФ РФ уволили за мат в адрес портрета Путина.