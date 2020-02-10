"О *** ли, б *** ь!" Россияне реагируют на портрет Путина в лифти.ВИДЕО
10 февраля, 2020, 13:14
В сеть выложили видео с реакциями россиян на размещение портрета президента РФ Владимира Путина в лифте обычного жилого дома Москвы
Редакция Еспресо.TV предупреждает о ненормативной лексике в видео.
Реакции россиян на размещение "вождя" в лифте была разнообразной: кто-то отреагировал с юмором, однако в большинстве проезд в лифте с Путиным вызвал явное раздражение.
Видео размещено на ютуб-канале " Радио Свобода ":
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