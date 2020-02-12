В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

12 февраля, 2020, 09:20

12 февраля в Киеве и Киевской области спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на 6 утра местами мокрый снег в Запорожской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, дождь в Херсонской, Черкасской и Киевской областях.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской, Закарпатской и других областях со снежными осадками местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах местами переметы, Полтавской области местами "снежная каша".

На перевальных участках дорог в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской области местами небольшой мокрый снег.