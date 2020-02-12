В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на 6 утра местами мокрый снег в Запорожской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, дождь в Херсонской, Черкасской и Киевской областях.
Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской, Закарпатской и других областях со снежными осадками местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах местами переметы, Полтавской области местами "снежная каша".
На перевальных участках дорог в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской области местами небольшой мокрый снег.
- Напомним, в большинстве областей Украину 12 февраля выпадать снег , местами с дождем
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