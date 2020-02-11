Синоптик Наталья Диденко: ветры, снега и дожди пока остаются в Украине

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо .

"Мокрый снег будет брать верх - потому несколько снизится температура воздуха. В течение среды максимально ожидается 0 + 4 ° C, на юге будет немного выше, + 4 + 7 ° C", - предупредила синоптик.

Ветер остается западного направления, 7-12 м / с, порывы до 15-22 м / с.

В Киеве после обеда, 11 февраля, появятся осадки. Среда вновь будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь. Температура воздуха будет колебаться в течение дня около 2 +3 ° C.