В этом году будет достроен новый корпус Охматдета, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал на брифинге после заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Сегодня мы приняли последнее решение, последние штрихи для того, чтобы в этом году был окончательно достроен новый корпус Охматдета, завершение всех строительных работ. Фактически до конца марта это должно произойти. Этот вопрос находится под контролем министра здравоохранения. Я убежден, что он будет выполнен ", - отметил премьер.