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Espreso.tvОбществоВ этом году будет достроен новый корпус Охматдета, - Гончарук

В этом году будет достроен новый корпус Охматдета, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
До конца марта будет окончательно достроен новый корпус Охматдета

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал на брифинге после заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Сегодня мы приняли последнее решение, последние штрихи для того, чтобы в этом году был окончательно достроен новый корпус Охматдета, завершение всех строительных работ. Фактически до конца марта это должно произойти. Этот вопрос находится под контролем министра здравоохранения. Я убежден, что он будет выполнен ", - отметил премьер.

  • Напомним, Рада одобрила выделение Охматдету дополнительных 200 млн грн .
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