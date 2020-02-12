В этом году будет достроен новый корпус Охматдета, - Гончарук
12 февраля, 2020, 14:42
До конца марта будет окончательно достроен новый корпус Охматдета
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал на брифинге после заседания правительства, передает Еспресо.TV .
"Сегодня мы приняли последнее решение, последние штрихи для того, чтобы в этом году был окончательно достроен новый корпус Охматдета, завершение всех строительных работ. Фактически до конца марта это должно произойти. Этот вопрос находится под контролем министра здравоохранения. Я убежден, что он будет выполнен ", - отметил премьер.
- Напомним, Рада одобрила выделение Охматдету дополнительных 200 млн грн .
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