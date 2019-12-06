Совет одобрил выделение Охматдету дополнительных 200 млн грн

6 декабря, 2019, 13:10

Украинский парламент поддержал инициативу президента Владимира Зеленского по выделению дополнительных 200 млн грн на достройку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"За" проголосовали 337 народных избранников.

Проект Закона о внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" по поводу строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" предлагает увеличить расходы по бюджетной программе "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" КПКВК 2301810) на сумму 200 млн грн.

Как отмечается в документе, для выполнения работ по строительству лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" в 2019 году предусмотрены капитальные расходы в размере 600 млн грн, что не учитывает реальную потребность.

Высокие требования к качеству сырья и материалов, оборудования, применяемых при строительстве и оснащении комплекса, обусловили необходимость их приобретения за границей, поэтому импортная составляющая проекту составляет ориентировочно 80%.

"Выполнение строительных работ в соответствии с директивным графиком невозможно без своевременного финансирования в необходимых размерах, поэтому в текущем году является необходимость выделения дополнительного финансирования в сумме 200 млн гривень", - отмечается в пояснительной записке.