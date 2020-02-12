Украинец Новиков сенсационно стал чемпионом Европы в категории Беленюка
12 февраля, 2020, 07:37
Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы в категории 87 кг, где выступает Жан Беленюк
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Риме в финале Семен Новиков уверенно победил венгра Виктора Льоринца - 7: 1. В прошлом году именно этого борца в решающей схватке чемпионата мира одолел лидер сборной Украины в весе до 87 кг Жан Беленюк. Он пропускал нынешний чемпионат Европы и продолжает готовиться к Олимпиаде-2020.
23-летний Семен Новиков впервые выиграл взрослый чемпионат Европы, ранее он дважды побеждал на молодежном чемпионате мира.
NOVIKOV (UKR) takes gold at 87kg!- United World Wrestling (@wrestling) February 11, 2020
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- Напомним, 10 февраля Семен Новиков победил в полуфинале чемпионата Европы россиянина Александра Комарова.
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