Украинец Новиков сенсационно стал чемпионом Европы в категории Беленюка

12 февраля, 2020, 07:37

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы в категории 87 кг, где выступает Жан Беленюк

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Риме в финале Семен Новиков уверенно победил венгра Виктора Льоринца - 7: 1. В прошлом году именно этого борца в решающей схватке чемпионата мира одолел лидер сборной Украины в весе до 87 кг Жан Беленюк. Он пропускал нынешний чемпионат Европы и продолжает готовиться к Олимпиаде-2020.

23-летний Семен Новиков впервые выиграл взрослый чемпионат Европы, ранее он дважды побеждал на молодежном чемпионате мира.