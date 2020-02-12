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Espreso.tvСпортУкраинец Новиков сенсационно стал чемпионом Европы в категории Беленюка

Украинец Новиков сенсационно стал чемпионом Европы в категории Беленюка


фото: unitedworldwrestling.org
Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы в категории 87 кг, где выступает Жан Беленюк

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Риме в финале Семен Новиков уверенно победил венгра Виктора Льоринца - 7: 1. В прошлом году именно этого борца в решающей схватке чемпионата мира одолел лидер сборной Украины в весе до 87 кг Жан Беленюк. Он пропускал нынешний чемпионат Европы и продолжает готовиться к Олимпиаде-2020.

23-летний Семен Новиков впервые выиграл взрослый чемпионат Европы, ранее он дважды побеждал на молодежном чемпионате мира.

 

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