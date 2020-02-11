Пока Беленюк в Раде: Украинский конкурент нардепа победил россиянина в полуфинале ЧЕ

11 февраля, 2020, 10:15

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков победил в полуфинале чемпионата Европы россиянина Александра Комарова в весе, где выступает Жан Беленюк

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Риме (Италия) в полуфинальной схватке Новиков выиграл в Кемерово 6: 3. 23-летний украинец заменил на чемпионате Европы лидера нашей сборной - двукратного чемпиона мира Жана Беленюка, который присутствовавшими в Италии, но пропускает эти соревнования и готовится к Олимпиаде.

Также на пути к финалу Новиков одолел испанца Хесуса ГАСК и двукратного чемпиона мира Метегана Базара из Турции.

В решающем поединке соперником Новикова, сегодня, 11 февраля, станет венгр Виктор Льоринц, которого Жан Беленюк победил в финале чемпионата мира-2019.