Трамп рекомендовал Пентагону наказать чиновника Белого дома, который свидетельствовал по делу импичмента

12 февраля, 2020, 10:15

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Пентагону привлечь к дисциплинарной ответственности Александра Виндмана, который до недавнего времени был сотрудником Совета по национальной безопасности США и экспертом по вопросам Украины

"Мы его отправили своим путем, и военные могут поступить с ним так, как они хотят", - цитирует DW заявление Трампа.

Американский лидер также добавил, что в Пентагоне "безусловно посмотрят на то, что произошло".

Трамп указал, что ему известно о переходе Виндмана на работу в Объединенный комитет начальников штабов ВС США.

"Его взял к себе генерал Милли. Я его поздравляю, пусть берет", - сказал Трамп.

Виндман присутствовал при телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Впоследствии он стал одним из ключевых свидетелей в кампании Демократической партии по обвинению Трампа в том, что он поставил вопрос оказания помощи Украине в зависимость от того, проведет Киев расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Виндман сообщил в Конгрессе содержание разговора, несмотря на распоряжение Трампа не давать показания на эту тему.

Виндман был уволен после завершения процесса импичмента. По словам адвоката Виндмана, его попросили покинуть свою должность за то, что "он сказал правду". Также был уволен его брат-близнец Евгений Виндман.