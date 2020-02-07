Ключевой свидетель по делу об импичменте Трампа покидает Белый дом, - СМИ

7 февраля, 2020, 13:30

Представитель Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процессе импичмента президента Дональда Трампа, заявил, что покинет Белый дом

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Подполковник Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процедуре импичмента президента Дональда Трампа, заявил коллегам, что оставит Совет национальной безопасности в Белом доме в течение нескольких недель и вернется в Министерство обороны", - говорится в сообщении. По словам собеседников, это может произойти уже в этом месяце.

Как сообщает CNN, Виндмана назначили в Совет национальной безопасности США на должность директора по европейским делам в июле 2018 сроком на 2 года.

Осенью прошлого года во время слушаний в Палате представителей по импичменту Трампа, Виндман, который лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, в частности, заявил, что обнародованная стенограмма разговора была неполной . После этого Трамп неоднократно выражал возмущение присутствием Виндмана в Белом доме.

Сотрудники администрации президента не исключали, что изменение места работы Виндмана может произойти после оправдания Трампа в Сенате.

Как сообщалось, в конце сентября 2019 года демократы в Палате представителей инициировали рассмотрение дела по импичменту президента США после того, как стало известно, что он задержал оборонительную помощь Украине. Оппоненты Трампа обвинили его, в частности, в давлении на Киев с требованием начать расследование против семьи Джо Байдена, который является одним из главных оппонентов Трампа на президентских выборах в США.

5 февраля Верхняя палата американского Конгресса большинством голосов признала Трампа невиновным по двум статьям обвинений , официально выдвинутыми в декабре по результатам расследования Палаты представителей.