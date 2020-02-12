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Espreso.tvОбщество"УБДшников стало слишком много": в Марипуоле кондуктор выгоняла защитника Украины из автобуса

"УБДшников стало слишком много": в Марипуоле кондуктор выгоняла защитника Украины из автобуса


фото: radar.in.ua
В Мариуполе кондуктор автобуса пыталась выгнать из салона мужчину, имевшего удостоверение участника боевых действий

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел 11 февраля.

Мужчина вошел в салон и показал удостоверение, дающее ему право на бесплатный проезд, кондуктор в ответ стала возмущаться и кричать.

Она предложила мужчине подождать другой транспорт на остановке, заявив, что "УБДшников стало слишком много".

Когда же другие пассажиры начали защищать бойца, кондуктор отметила, что ему нечего делать в городе.

"Пусть идет воюет тогда", - закричала она.

Мариупольцы, ставшие свидетелями, не понимают, как молодая девушка-кондуктор может так относиться к защитникам Украины.

Руководитель департамента транспорта горсовета Василий Клат пояснил, что в подобных случаях нужно обращаться с письменной жалобой, чтобы он мог "уволить или привлечь к ответственности кондуктора"

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