В Житомире ветерана АТО затравили в маршрутке за право на льготный проезд

29 января, 2020, 14:52

В Житомире водитель маршрутки оскандалился попыткой отказать в льготном проезде участнице боевых действий на Донбассе Асе Оброткиной

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"У меня нет мест. Надо приходить раньше! Мне что кого-то выгонять? Кто-то один выходите потому что у нас здесь один участник!", - заявил водитель маршрутки.

Однако этим инцидент не был исчерпан. Уже имея ехать обратно на следующий день участница АТО снова встречает того самого водителя.

"Что Вы сегодня уже не в апаздали? Мне сегодня высаживать никого не придется? Чтобы Вы знала мы вправе вообще" атошников "не возить! Нам нет возмещения за Вас!", - обратился он к Оброткиной.

Напоследок она выразила возмущение по поводу подобного отношения к ветеранам АТО.

"Мне за то, что Вы сидите управляет автобусом а я таскала на себе ребят, за 5 лет войны тоже никто ничего не возместил. И похоже, что только МОЕЙ войны. Я сейчас вызываю полицию и четко Вам объяснят права участников боевых действий а не" атошников "и то, как Вы нас перевозить согласно законадавства Украины", - отметила в ответ Оброткина.