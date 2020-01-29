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Espreso.tvОбществоВ Житомире ветерана АТО затравили в маршрутке за право на льготный проезд

В Житомире ветерана АТО затравили в маршрутке за право на льготный проезд


фото: 24tv
В Житомире водитель маршрутки оскандалился попыткой отказать в льготном проезде участнице боевых действий на Донбассе Асе Оброткиной

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"У меня нет мест. Надо приходить раньше! Мне что кого-то выгонять? Кто-то один выходите потому что у нас здесь один участник!", - заявил водитель маршрутки.

Однако этим инцидент не был исчерпан. Уже имея ехать обратно на следующий день участница АТО снова встречает того самого водителя.

"Что Вы сегодня уже не в апаздали? Мне сегодня высаживать никого не придется? Чтобы Вы знала мы вправе вообще" атошников "не возить! Нам нет возмещения за Вас!", - обратился он к Оброткиной.

Напоследок она выразила возмущение по поводу подобного отношения к ветеранам АТО.

"Мне за то, что Вы сидите управляет автобусом а я таскала на себе ребят, за 5 лет войны тоже никто ничего не возместил. И похоже, что только МОЕЙ войны. Я сейчас вызываю полицию и четко Вам объяснят права участников боевых действий а не" атошников "и то, как Вы нас перевозить согласно законадавства Украины", - отметила в ответ Оброткина.

 

 
 
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