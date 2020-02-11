"Ливерпуль" отказался от возвращения знаменитого футболиста

11 февраля, 2020, 17:39

Английский "Ливерпуль" не собирается подписывать контракт со знаменитым полузащитником Стивеном Джеррардом, чтобы тот получил золотую медаль АПЛ

Об этом сообщает Soocer Laduma .

Генеральный директор "Ливерпуля" Питер Мур ответил на просьбу болельщиков команды о подписании экс-хавбека клуба Стивена Джеррарда для того, чтобы он получил медаль победителя Премьер-лиги.

"Мы все любим Стиви Джи, и мы очень гордимся его тренерской карьерой, но я продолжаю видеть это "подпишите с ним 5-дневный контракт, чтобы он получил медаль", однако так просто не делается. Важна химия в раздевалке. Вы можете себе это представить? Вы должны убрать игрока, сказать ему: "Ты не получишь медаль". Это не работает так, что мы раздадим это всем подряд. У нас есть команда, правильно? Кроме того, вы не можете подписать игрока, когда она укомплектована ", - сказал Мур.

Стивен Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год и был многолетним капитаном команды. В составе английского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, трижды становился обладателем Кубка английской лиги, дважды побеждал в Суперкубке УЕФА и выиграл Кубок УЕФА.

"Ливерпуль" лидирует в АПЛ с отрывом в 22 очка от второго места, на котором расположился "Манчестер Сити". Последний раз "красные" выигрывали чемпионат в 1989-м году.