"Они просто просчитались". Лукашенко заявил, что россияне пытались его купить, чтобы он сдал национальные интересы
Об этом он рассказал 24 января 2020 года, общаясь с работниками завода газетной бумаги в родном ему городе Шклове, передает Еспресо.TV со ссылкой на БЕЛТА .
"Они просто просчитались. Они думали, что (преувеличивая скажу) дадут мне ключи от склада и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым... Не надо. Я буду работать в своей стране, чего бы мне это не стоило", - отметил Лукашенко.
При этом дальнейшие перспективы межгосударственного образования под названием "Союзное государство России и Беларуси" он оценивает скпетично.
"Что это за союз (с Россией, - ред.), если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня минус $9 млрд. И каждый год нам ухудшают положение", - возмутился белорусский президент.
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