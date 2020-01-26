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Espreso.tvМир"Они просто просчитались". Лукашенко заявил, что россияне пытались его купить, чтобы он сдал национальные интересы

"Они просто просчитались". Лукашенко заявил, что россияне пытались его купить, чтобы он сдал национальные интересы


фото: USA Today
По словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, российская сторона предлагала ему быть "богатым, пушистым, белым, красивым", чтобы он лишь "побежал в Россию", и пыталась соответствующим образом заинтересовать его лично

Об этом он рассказал 24 января 2020 года, общаясь с работниками завода газетной бумаги в родном ему городе Шклове, передает Еспресо.TV со ссылкой на БЕЛТА .

"Они просто просчитались. Они думали, что (преувеличивая скажу) дадут мне ключи от склада и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым... Не надо. Я буду работать в своей стране, чего бы мне это не стоило", - отметил Лукашенко.

При этом дальнейшие перспективы межгосударственного образования под названием "Союзное государство России и Беларуси" он оценивает скпетично.

"Что это за союз (с Россией, - ред.), если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня минус $9 млрд. И каждый год нам ухудшают положение", - возмутился белорусский президент.

 

 

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