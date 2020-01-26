"Они просто просчитались". Лукашенко заявил, что россияне пытались его купить, чтобы он сдал национальные интересы

26 января, 2020, 14:05

По словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, российская сторона предлагала ему быть "богатым, пушистым, белым, красивым", чтобы он лишь "побежал в Россию", и пыталась соответствующим образом заинтересовать его лично

Об этом он рассказал 24 января 2020 года, общаясь с работниками завода газетной бумаги в родном ему городе Шклове, передает Еспресо.TV со ссылкой на БЕЛТА .

"Они просто просчитались. Они думали, что (преувеличивая скажу) дадут мне ключи от склада и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым... Не надо. Я буду работать в своей стране, чего бы мне это не стоило", - отметил Лукашенко.

При этом дальнейшие перспективы межгосударственного образования под названием "Союзное государство России и Беларуси" он оценивает скпетично.

"Что это за союз (с Россией, - ред.), если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня минус $9 млрд. И каждый год нам ухудшают положение", - возмутился белорусский президент.