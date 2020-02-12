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Espreso.tvОбществоПрезидент Латвии предлагает ограничить телевещание на русском языке

Президент Латвии предлагает ограничить телевещание на русском языке


фото: delfi
Президент Латвии Эгиль Левитс призвал комитет Сейма по правам человека и общественным делам внести поправки в закон об электронных медиа

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Латвии.

Как сообщается, Левитс предложил увеличить количество телепрограмм латвийских СМИ, государственных и коммерческих, а также региональных программ. Если в основное предложение включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны, это фактически уменьшит процент телепрограмм на русском ради укрепления информационного пространства государства.

"Предложенное дополнение позволило бы решить давнюю проблему, которая до сих пор эффективно не решалась другими механизмами", - заявил президент.

Также он добавил, что информационное пространство является важным залогом демократии и национальной безопасности Латвии. Законодатель должен быть в состоянии обеспечить гражданам Латвии доступ к высококачественным и плюралистическим телевизионным программам, которые укрепляют принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству и способствуют ее интеграции в общий дискурс европейского информационного пространства.

Напомним, в конце января депутаты латвийского сейма приняли резолюцию, в которой осуждаются попытки России переписать историю Второй мировой войны.

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