Правительство разработало механизм предоставления статуса УБД добровольцам

12 февраля, 2020, 12:28

12 февраля на заседании правительства был определен механизм предоставления статуса участника боевых действий (УБД) членам добровольных формирований

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Добровольцы, принимавшие непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий", - говорится в сообщении.

Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований. К этому иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке.

В пресс-службе отметили, что это восстановление справедливости.

"Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы", - сообщили на заседании правительства.