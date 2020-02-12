Правительство разработало механизм предоставления статуса УБД добровольцам
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
"Добровольцы, принимавшие непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий", - говорится в сообщении.
Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований. К этому иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке.
В пресс-службе отметили, что это восстановление справедливости.
"Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы", - сообщили на заседании правительства.
- Напомним, ранее правительство упростило процедуру получения гражданства для добровольцев российско-украинской войны
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