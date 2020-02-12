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Espreso.tvОбществоПравительство разработало механизм предоставления статуса УБД добровольцам

Правительство разработало механизм предоставления статуса УБД добровольцам

12 февраля на заседании правительства был определен механизм предоставления статуса участника боевых действий (УБД) членам добровольных формирований

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Добровольцы, принимавшие непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий", - говорится в сообщении.

Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований. К этому иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке.

В пресс-службе отметили, что это восстановление справедливости.

"Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы", - сообщили на заседании правительства.

  • Напомним, ранее правительство упростило процедуру получения гражданства для добровольцев российско-украинской войны
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