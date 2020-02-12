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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна уверенно укрепляется

Официальный курс: гривна уверенно укрепляется


фото: Економічна правда
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны еще на 9 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 11 февраля официальный курс установлен на уровне 24,43 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,62. 10 февраля курс евро был 26,85 грн.

 

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