НАТО возобновит миссию в Ираке для недопущения возвращения ИГ - Столтенберг
12 февраля, 2020, 21:17
Североатлантический альянс планирует возобновить антитеррористическую миссию в Ираке для недопущения возвращения в регион боевиков "Исламского государства"
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 12 февраля, передает DT.ua.
"У НАТО есть тренировочная миссия в Ираке. Мы находимся там по приглашению иракского правительства и мы будем оставаться там, пока на это дает согласие иракское правительство. На встрече министров обороны я ожидаю, что министры подтвердят свою приверженность этой миссии, а также согласятся с необходимостью оказать дополнительную поддержку Ираку".
По словам главы Альянса, миссия НАТО - 500 военных инструкторов для подготовки иракских военных - останется в Ираке.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс уже начал реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем.
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