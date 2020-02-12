НАТО возобновит миссию в Ираке для недопущения возвращения ИГ - Столтенберг

12 февраля, 2020, 21:17

Североатлантический альянс планирует возобновить антитеррористическую миссию в Ираке для недопущения возвращения в регион боевиков "Исламского государства"

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 12 февраля, передает DT.ua.

"У НАТО есть тренировочная миссия в Ираке. Мы находимся там по приглашению иракского правительства и мы будем оставаться там, пока на это дает согласие иракское правительство. На встрече министров обороны я ожидаю, что министры подтвердят свою приверженность этой миссии, а также согласятся с необходимостью оказать дополнительную поддержку Ираку".

По словам главы Альянса, миссия НАТО - 500 военных инструкторов для подготовки иракских военных - останется в Ираке.