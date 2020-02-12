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Espreso.tvОбществоНАТО готово отвечать на угрозы РФ и Китая одновременно - Столтенберг

НАТО готово отвечать на угрозы РФ и Китая одновременно - Столтенберг


фото: gettyimages
Североатлантический альянс не может выбирать из различных вызовов, стоящих перед союзниками в сфере безопасности, и должен реагировать сразу на все

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, отвечая на вопрос журналистов о том, как Альянс на фоне угрозы со стороны России будет отвечать на новые вызовы, исходящие от Китая, сообщает Укринформ .

"НАТО должно быть готово отвечать сразу на много вызовов и угроз одновременно. Поэтому мы не должны выбирать, мы должны отвечать на все. Мы все согласились во время встречи в Лондоне, что должны отвечать на последствия, которые для нашей безопасности имеет подъем Китая", - сказал генеральный секретарь НАТО.

По его словам, Китай вскоре станет крупнейшей экономикой мира, уже сейчас он второй по величине оборонный бюджет, делает интенсивные инвестиции в развитие новых военных возможностей. "Мы видим в этом как вызовы, так и новые возможности, связанные с подъемом Китая, и я приветствую единство союзников именно в таком видении", - добавил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс уже начал реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем.

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