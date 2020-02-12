Коронавирус: китайские ученые создали устройство для быстрой проверки на заражение

12 февраля, 2020, 19:48

Ученые из Тяньцзиньского университета Китая разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заражение коронавирусом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что устройство может быстро выявлять случаи заболевания и анализировать данные.

По форме устройство очень похоже на компьютерную мышку.

Аппарат может оперативно принимать анализ крови из пальца человека и сообщает, есть ли у человека инфекция коронавируса.

Результаты автоматически загружаются на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные и передаваться в правительственные ведомства.

По последним данным число жертв нового коронавируса Covid-19 в Китае достигло 1113 человек. Общее количество заболевших превысило 45,1 тысячи человек.