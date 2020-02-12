Кличко пошутил о возвращении на ринг ради реванша с Фьюри

12 февраля, 2020, 18:12

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко желает Тайсону Фьюри победы во втором поединке против Деонтея Уайлдера, а также пошутил о своем реванше с британцем

Об этом сообщает The National.

"Уайлдер - отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутом, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня. Я говорю в настоящее время. Верите ли вы в это или нет, но я считаю, что Фьюри может победить. Я хотел бы, чтобы он это сделал, но у него может и не получиться. А потом можно предположить мой реванш с Тайсоном", - сказал боксер.

Также Владимир Кличко сразу заявил, что не анонсирует своего возвращения.

"Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет! Запомни мои слова. Я не объявляю реванш", - заключил Кличко.

Первый бой чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью. Бой-реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).