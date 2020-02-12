Кличко пошутил о возвращении на ринг ради реванша с Фьюри
Об этом сообщает The National.
"Уайлдер - отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутом, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня. Я говорю в настоящее время. Верите ли вы в это или нет, но я считаю, что Фьюри может победить. Я хотел бы, чтобы он это сделал, но у него может и не получиться. А потом можно предположить мой реванш с Тайсоном", - сказал боксер.
Также Владимир Кличко сразу заявил, что не анонсирует своего возвращения.
"Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет! Запомни мои слова. Я не объявляю реванш", - заключил Кличко.
Первый бой чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью. Бой-реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).
- 2 февраля украинский боксер Александр Усик назвал Тайсона Фьюри фаворитом боя -реванша против Деонтея Уайлдера.
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