Старт работ в 2020 году и все станции и тоннели: Бахматов рассказал план введения 4G в Киевском метро

15 ноября, 2019, 12:16

Сейчас проведены переговоры и согласована общая схема имплементации с ключевыми операторами Vodafone, Kyivstar, Lifecell

Об этом советник киевского городского головы Максим Бахматов сообщил в Facebook.

Отмечается, что необходимо, чтобы КП "Киевский метрополитен" подготовил технические условия, а Киевсовет должен утвердить тарифы на телеком доступ к коммунальных объектов транспорта города.

От операторов мобильной связи, "Киевского метрополитена" и Huawei Ukraine требуют подписать совместный документ о начале работ

Также Huawei Ukraine должен осмотреть площадки метро и разработать проект по внедрению 4G

По срокам, то, по словам Бахматова, в I квартале 2020 будет старт работы 4G Internet на станции метро Академгородок, Житомирская, Святошин, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи, Лукьяновская

Конец работ запланирован на 2020 начало 2021 на всех станциях и тоннелях.