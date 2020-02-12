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Espreso.tvСпортФьюри ошарашил сумасшедшим заявлением о самоубийстве

Фьюри ошарашил сумасшедшим заявлением о самоубийстве


фото: BoxingScene
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что его еженедельно посещают мысли о самоубийстве

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-канала Behind The Gloves.

По словам бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, мысли о самоубийстве появляются у него еженедельно.

"Я с нетерпением жду субботы, потому что в этот день я выкладываюсь по полной. Утром я долго бегаю, а потом играю с детьми или занимаюсь еще чем-нибудь. А потом наступает воскресенье, и каждый раз в этот день у меня суицидальный настрой, независимо от того, в спортзале я или дома. Такое впечатление, что мир вокруг меня рушится и я просто не хочу больше жить ", - сказал Фьюри.

Фьюри проведет следующий бой 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Он встретится в реванше с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

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