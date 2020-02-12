Дело Шеремета: "Следователи" кошмарят "допросами студентов по Дугарь", - адвокат
Об этом адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец заявил в Facebook.
"По Яне Дугар следователи и опера начали кошмарить допросами и" дружественными беседами "студентов и преподавателей Львовского университета по склонности Яны к пропускам занятий", - написал он.
По словам адвоката, ранее МВД хотело запустить "информационную мульку", что Яна самовольно оставляла военную часть на целых 20 дней (в 2019), а потому алиби по 2016 сомнительное.
Но новая попытка стороны обвинения не сработала, потому что указанные в судебном заседании 08.01.2020 дать "самоволки" приходятся на выходные, вызовы на обучение и дорогу в официальном отпуске (согласно закону + 2 дня).
"Теперь хотят показать склонность Яны к пропуску лекций и семинаров, а виддак и склонность самовольно оставлять закрытую военную часть в зоне АТО в 2016 году", - заявил Коломиец.
Адвокат подзащитный подчеркнул, что Яна Дугар а одна из двух студентов с лучшей посещаемости по основным предметам.
Он добавил, что очередное судебное заседание по апелляции по Яне состоится в 10.00, 14.02.2020 (пятница), Соломенская площадь, 2а.
- Напомним, 11 февраля подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, медсестре Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы
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