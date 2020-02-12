Дело Шеремета: "Следователи" кошмарят "допросами студентов по Дугарь", - адвокат

12 февраля, 2020, 11:32

По мнению адвоката, сторона обвинения хочет показать склонность Яны Дугарь к пропуску лекций и семинаров, а затем и склонность самовольно оставлять закрытую военную часть в зоне АТО в 2016 году

Об этом адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец заявил в Facebook.

"По Яне Дугар следователи и опера начали кошмарить допросами и" дружественными беседами "студентов и преподавателей Львовского университета по склонности Яны к пропускам занятий", - написал он.

По словам адвоката, ранее МВД хотело запустить "информационную мульку", что Яна самовольно оставляла военную часть на целых 20 дней (в 2019), а потому алиби по 2016 сомнительное.

Но новая попытка стороны обвинения не сработала, потому что указанные в судебном заседании 08.01.2020 дать "самоволки" приходятся на выходные, вызовы на обучение и дорогу в официальном отпуске (согласно закону + 2 дня).

"Теперь хотят показать склонность Яны к пропуску лекций и семинаров, а виддак и склонность самовольно оставлять закрытую военную часть в зоне АТО в 2016 году", - заявил Коломиец.

Адвокат подзащитный подчеркнул, что Яна Дугар а одна из двух студентов с лучшей посещаемости по основным предметам.

Он добавил, что очередное судебное заседание по апелляции по Яне состоится в 10.00, 14.02.2020 (пятница), Соломенская площадь, 2а.