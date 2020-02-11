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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: подозреваемой Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат

Убийство Шеремета: подозреваемой Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат


фото: rfe
Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, медсестре Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы

Об этом в Facebook написал адвокат Дугарь Виталий Коломиец.

"В деле Шеремета по поводу Яны Дугарь назначили почерковедческую (!) и психиатрическую экспертизы", - отметил защитник.

Он добавил, что "постановления о назначении ни психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили", поэтому сторона защиты не может принять решения об участии или неучастии в этих процессуальных действиях.

"Поскольку контактов между Дугарь и Антоненко ни в мессенджерах, ни в социальных сетях, ни по телефону или электронной почте не обнаружено, мы надеемся, что следствие не проверяет версию связи Антоненко и Дугарь через Укрпочту по отправке отчетов по результатам "разведки" местоположения одной из 220 камер ", - иронизирует Коломиец.

В опубликованном им скане постановления отмечается, что образцы почерка Дугарь необходимы для проведения экспертного исследования.

 

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