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Espreso.tvОбществоВ Грузии после схождения лавин пропал украинец

В Грузии после схождения лавин пропал украинец

Украинец Евгений Щекотин пропал 10 февраля после схождения 2 лавин в районе городка Местия

Об этом изданию УНИАН рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, пятеро украинцев вчера каталась в горах на лыжах в районе города Местия. Один из них, Евгений Щекотин, не вернулся к месту жительства, после чего начались его поиски.

"В этом районе 10 февраля сошло две лавины, и спасенній в одной из них гражданин сообщил, что на склоне, где сошла лавина, был еще один лыжник", - рассказал Погорельцев.

Поиски осложнены толщиной лавины, которая достигла 4 метров, и сильным морозом - около минус 20-30 градусов.

"С остальными членами группы пока связь установить нет возможности, поскольку они участвуют в поисковых работах. С владельцем помещения, где они поселились, договорились о связи с ними после их возвращения", - добавил Погорельцев.

  • Напомним, в января 2020 г. года в Пакистане погибло 104 человека в результате сильных ливней, снегопадов, оползня и лавин за последние четверо суток
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