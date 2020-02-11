В Грузии после схождения лавин пропал украинец

11 февраля, 2020, 15:50

Украинец Евгений Щекотин пропал 10 февраля после схождения 2 лавин в районе городка Местия

Об этом изданию УНИАН рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, пятеро украинцев вчера каталась в горах на лыжах в районе города Местия. Один из них, Евгений Щекотин, не вернулся к месту жительства, после чего начались его поиски.

"В этом районе 10 февраля сошло две лавины, и спасенній в одной из них гражданин сообщил, что на склоне, где сошла лавина, был еще один лыжник", - рассказал Погорельцев.

Поиски осложнены толщиной лавины, которая достигла 4 метров, и сильным морозом - около минус 20-30 градусов.

"С остальными членами группы пока связь установить нет возможности, поскольку они участвуют в поисковых работах. С владельцем помещения, где они поселились, договорились о связи с ними после их возвращения", - добавил Погорельцев.