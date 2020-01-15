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Espreso.tvОбществоПакистан: из-за ливней, снегопадов, оползней и лавин погибли более 100 человек

Пакистан: из-за ливней, снегопадов, оползней и лавин погибли более 100 человек


фото: reuters
В Пакистане погибло 104 человека в результате сильных ливней, снегопадов, оползня и лавин за последние четверо суток

Об этом сообщает Anadolu.

"Количество погибших от сильных ливней, оползней и лавин (в Пакистане - ред.) возросло до 104 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщает Anadolu, только в части Кашмира, которая контролируется Пакистаном, погибли более 80 человек из-за снегопадов.

Более 15 человек погибли в провинции Белуджистан из-за оползней и сильных снегопадов.

Остальные погибшие от непогоды были зафиксирована в нескольких северных регионах страны.

Отмечается, что в этом году в Пакистане наблюдается чрезвычайное количество снега и морозы, в некоторых районах доходят до отметки -20 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что из-за лавины в Гималаях погибли 70 человек.

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