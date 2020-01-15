Пакистан: из-за ливней, снегопадов, оползней и лавин погибли более 100 человек
15 января, 2020, 17:15
В Пакистане погибло 104 человека в результате сильных ливней, снегопадов, оползня и лавин за последние четверо суток
Об этом сообщает Anadolu.
"Количество погибших от сильных ливней, оползней и лавин (в Пакистане - ред.) возросло до 104 человек", - говорится в сообщении.
Как сообщает Anadolu, только в части Кашмира, которая контролируется Пакистаном, погибли более 80 человек из-за снегопадов.
Более 15 человек погибли в провинции Белуджистан из-за оползней и сильных снегопадов.
Остальные погибшие от непогоды были зафиксирована в нескольких северных регионах страны.
Отмечается, что в этом году в Пакистане наблюдается чрезвычайное количество снега и морозы, в некоторых районах доходят до отметки -20 градусов Цельсия.
Ранее сообщалось, что из-за лавины в Гималаях погибли 70 человек.
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