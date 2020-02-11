Украина узнала соперника в плей-офф Кубка Федераций

11 февраля, 2020, 14:09

Женская сборная Украины по теннису в плей-офф раунде квалификации Кубка Федераций сыграет против Японии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня, 11 февраля, в Лондоне состоялась жеребьевка плей-офф Мировой группы Кубка Федераций. Сборная Украины также узнала имя соперниц, они встретятся в гостевом матче с Японией.

Матчи состоятся 17-18 апреля. В течение 2 дней теннисистки сыграют 5 матчей (4 одиночных и 1 парный). Победители пройдут в квалификацию Fed Cup Finals-2021, который состоится в феврале 2021-го года.

Лучшей теннисисткой Японии есть Наоми Осака, в рейтинге WTA спортсменка занимает 10 место.