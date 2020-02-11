Украина узнала соперника в плей-офф Кубка Федераций
11 февраля, 2020, 14:09
Женская сборная Украины по теннису в плей-офф раунде квалификации Кубка Федераций сыграет против Японии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня, 11 февраля, в Лондоне состоялась жеребьевка плей-офф Мировой группы Кубка Федераций. Сборная Украины также узнала имя соперниц, они встретятся в гостевом матче с Японией.
Матчи состоятся 17-18 апреля. В течение 2 дней теннисистки сыграют 5 матчей (4 одиночных и 1 парный). Победители пройдут в квалификацию Fed Cup Finals-2021, который состоится в феврале 2021-го года.
Лучшей теннисисткой Японии есть Наоми Осака, в рейтинге WTA спортсменка занимает 10 место.
- Напомним, 8 февраля сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций, несмотря на поражение Элины Свитолиной .
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