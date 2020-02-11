США призвали РФ вернуть Крым, подчеркнув недопустимость задержаний крымских татар
11 февраля, 2020, 21:19
Посольство США в Украине призвало Россию прекратить незаконные задержания крымских татар в оккупированном Крыму и прекратить оккупацию полуострова
Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
"Контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в г.Симферополь, Украина. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине. #КримЦеУкраїна", - говорится в сообщении.
В посольстве США также отметили поддержку Украины в отношении способности противостоять угрозам.
- Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала международные организации и правозащитников ездить на "суды" над украинцами в оккупированном Крыму.
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