США призвали РФ вернуть Крым, подчеркнув недопустимость задержаний крымских татар

11 февраля, 2020, 21:19

Посольство США в Украине призвало Россию прекратить незаконные задержания крымских татар в оккупированном Крыму и прекратить оккупацию полуострова

Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

"Контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в г.Симферополь, Украина. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине. #КримЦеУкраїна", - говорится в сообщении.

В посольстве США также отметили поддержку Украины в отношении способности противостоять угрозам.