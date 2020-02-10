Денисова призвала международные организации ездить на "суды" над украинцами в оккупированном Крыму
Об этом она написала в Facebook.
"Призываю международное сообщество и правозащитные институты обеспечить присутствие представителей на судебных заседаниях относительно незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма, чтобы не допустить нарушения соблюдения их прав и свобод", - написала обмудсмен.
Такое заявление Денисова сделала после заседания подконтрольного России суда в Симферополе, на котором в очередной раз были продлены сроки содержания под стражей десяти фигурантам второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир".
"Осуждаю решение Киевского районного суда города Симферополя, согласно которому сегодня была продлена мера пресечения незаконно заключенным крымским татарам... Оккупационный суд снова не принял во внимание доводы стороны защиты, в частности, о непричастности наших сограждан к совершению преступлений, по которым их обвиняют", - говорится в сообщении украинского омбудсмена.
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