Денисова призвала международные организации ездить на "суды" над украинцами в оккупированном Крыму

10 февраля, 2020, 22:21

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала международные организации и правозащитные институты направлять на судебные заседания в аннексированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав человека

Об этом она написала в Facebook.

"Призываю международное сообщество и правозащитные институты обеспечить присутствие представителей на судебных заседаниях относительно незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма, чтобы не допустить нарушения соблюдения их прав и свобод", - написала обмудсмен.

Такое заявление Денисова сделала после заседания подконтрольного России суда в Симферополе, на котором в очередной раз были продлены сроки содержания под стражей десяти фигурантам второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир".

"Осуждаю решение Киевского районного суда города Симферополя, согласно которому сегодня была продлена мера пресечения незаконно заключенным крымским татарам... Оккупационный суд снова не принял во внимание доводы стороны защиты, в частности, о непричастности наших сограждан к совершению преступлений, по которым их обвиняют", - говорится в сообщении украинского омбудсмена.