Фаны "Ливерпуля" требуют вернуть легендарного футболиста, чтобы он стал чемпионом Англии

4 февраля, 2020, 11:31

Болельщики "Ливерпуля" устроили в соцсетях флешмоб с требованием вернуть легенду клуба Стивена Джеррарда, чтобы он стал чемпионом Англии

Об этом сообщает Give me Sport .

Фаны в социальных сетях массово обращаются в клуб с просьбой заключить краткосрочный контракт со Стивеном Джеррардом, чтобы тот имел возможность провести необходимые 5 матчей и стать чемпионом Англии.

Один из первых постов с таким обращением уже набрал 25 тыс. лайков и активно обсуждается болельщиками "Ливерпуля".

39-летний Стивен Джеррард завершил карьеру футболиста в начале 2017 г. в "Лос-Анджелес Гэлакси". В дальнейшем он работал в "Ливерпуле" тренером детской и юношеской команды. Летом 2018 г. возглавил шотландский "Рейнджерс".

Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год.

Сейчас "Ливерпуль" уверенно лидирует в чемпионате Англии и опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 22 очков.