Фаны "Ливерпуля" требуют вернуть легендарного футболиста, чтобы он стал чемпионом Англии
Об этом сообщает Give me Sport .
Фаны в социальных сетях массово обращаются в клуб с просьбой заключить краткосрочный контракт со Стивеном Джеррардом, чтобы тот имел возможность провести необходимые 5 матчей и стать чемпионом Англии.
Один из первых постов с таким обращением уже набрал 25 тыс. лайков и активно обсуждается болельщиками "Ливерпуля".
39-летний Стивен Джеррард завершил карьеру футболиста в начале 2017 г. в "Лос-Анджелес Гэлакси". В дальнейшем он работал в "Ливерпуле" тренером детской и юношеской команды. Летом 2018 г. возглавил шотландский "Рейнджерс".
Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год.
Сейчас "Ливерпуль" уверенно лидирует в чемпионате Англии и опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 22 очков.
- В сентябре 2019 главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что хочет, чтобы после него команду возглавил Стивен Джеррард .
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