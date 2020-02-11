"Есть конфликты. Они мешают работать": Зеленский о своей команде

11 февраля, 2020, 11:53

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все - профессиональные люди. То есть мы полностью кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все ", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что работает не только с теми людьми, которым доверяет.

"Просто это немного разные люди - с кем я работаю, а кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно", - отметил президент.

Глава государства привел пример, что в нынешнем Кабинете Министров был единственный министр, которого он знал с университетских времен - экс-министр развития общин и территорий Алена Бабак, и то ее, по словам Зеленского, нельзя было назвать "его человеком". Зеленский отметил, что после университета он ее не видел.

"То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга", - сказал Зеленский.

Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже поверил человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который "чем-то там занимается нехорошим, недобрым".