"Время лечит раны": Зеленский о будущем отношений с Россией
"Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. время лечит раны", - сказал он в интервью Интерфакс-Украина.
Зеленский считает, что Россия может сама сегодня начать решать этот вопрос.
"Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", - пояснил он.
Зеленский отметил, что в таком прагматичном формате и могут быть отношения между украинцами и русскими, если не будет войны.
"То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова, как близких людей, я даже не представляю", - подчеркнул он.
Ранее Зеленский выразил убеждение, что российский президент Владимир Путин понимает, что войну надо завершить.
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