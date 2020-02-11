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Espreso.tvОбществоПутин понимает, что войну надо завершить, - Зеленский

Путин понимает, что войну надо завершить, - Зеленский


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его"

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина .

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо завершить эту войну ", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Россия вряд ли припинятиие свои попытки создавать "новые глобальные идеи".

"Но самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и увлечения такой большой страны, как Украина, - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% я прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить ", - подчеркнул он.

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