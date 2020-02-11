Обмен пленными состоится в несколько этапов, - Зеленский

11 февраля, 2020, 16:51

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что в Украине большие списки на обмен и их нужно разбивать.

"На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это значит, что за раз их вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", - отметил он.

По словам президента, Украина должна делать и "другие вещи" для прекращения войны.

"В направлении мы движемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров, а не интервью", - добавил он.