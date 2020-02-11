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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине столкнулись маршрутка и легковушка, погибли 3 человека

На Херсонщине столкнулись маршрутка и легковушка, погибли 3 человека

11 февраля на автодороге "Херсон-Снигиревка" столкнулись "Дэу Сенс" и пассажирский автобус "ГАЗ", 3 пассажира легковушки погибли, еще один находится в больнице

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Сегодня около 8:35 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге "Херсон-Снигиревка».

На месте ДТП полицейские выяснили, что в результате столкновения легкового автомобиля "Дэу Сенс" с пассажирским автобусом "ГАЗ" погибли 3 человека, находившиеся в легковушке.

Еще одна пассажирка «Дэу» с телесными повреждениями доставлена в областную больницу.

На месте происшествия работают следователи областного главка полиции и специалисты Херсонского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

 

  • Напомним, 11 февраля в Дарницком районе города Киева на улице Ревуцкого автомобиль Toyota Camry сбил насмерть женщину, переходящую дорогу через нерегулируемый пешеходный переход
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