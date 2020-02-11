На Херсонщине столкнулись маршрутка и легковушка, погибли 3 человека
11 февраля, 2020, 16:26
11 февраля на автодороге "Херсон-Снигиревка" столкнулись "Дэу Сенс" и пассажирский автобус "ГАЗ", 3 пассажира легковушки погибли, еще один находится в больнице
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Сегодня около 8:35 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге "Херсон-Снигиревка».
На месте ДТП полицейские выяснили, что в результате столкновения легкового автомобиля "Дэу Сенс" с пассажирским автобусом "ГАЗ" погибли 3 человека, находившиеся в легковушке.
Еще одна пассажирка «Дэу» с телесными повреждениями доставлена в областную больницу.
На месте происшествия работают следователи областного главка полиции и специалисты Херсонского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
- Напомним, 11 февраля в Дарницком районе города Киева на улице Ревуцкого автомобиль Toyota Camry сбил насмерть женщину, переходящую дорогу через нерегулируемый пешеходный переход
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-