На Херсонщине столкнулись маршрутка и легковушка, погибли 3 человека

11 февраля, 2020, 16:26

11 февраля на автодороге "Херсон-Снигиревка" столкнулись "Дэу Сенс" и пассажирский автобус "ГАЗ", 3 пассажира легковушки погибли, еще один находится в больнице

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Сегодня около 8:35 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге "Херсон-Снигиревка».

На месте ДТП полицейские выяснили, что в результате столкновения легкового автомобиля "Дэу Сенс" с пассажирским автобусом "ГАЗ" погибли 3 человека, находившиеся в легковушке.

Еще одна пассажирка «Дэу» с телесными повреждениями доставлена в областную больницу.

На месте происшествия работают следователи областного главка полиции и специалисты Херсонского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.