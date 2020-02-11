ДТП в Киеве: водитель сбил насмерть женщину на пешеходном переходе

11 февраля, 2020, 12:05

11 февраля в Дарницком районе города Киева на улице Ревуцкого автомобиль Toyota Camry сбил насмерть женщину, переходящую дорогу нерегулируемым пешеходным переходом

Об этом сообщают Вартови. Еспрессо .

В Киеве, в Дарницком районе произошло ужасное ДТП. На улице Ревуцкого автомобиль Toyota Camry сбил насмерть пешехода. Как удалось узнать Стражам Эспрессо, женщина пересекала дорогу нерегулируемым пешеходным переходом.

Врачи скорой, прибывшие на место происшествия лишь констатировали смерть потерпевшей. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства данного происшествия. Стоит отметить, что данный пешеходный переход оборудован островком безопасности.