МИД РФ: Нормандский саммит в апреле под угрозой срыва
11 февраля, 2020, 08:49
Нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передают "РИА Новости".
"Поведение украинцев в контактной группе и заявления Украины вызывают сомнение в том, что к апрелю это удастся осуществить. Без реального прогресса в исполнении" Парижского пакета ", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится ", - заявил Руденко.
По его словам, исходя из требований "Парижского пакета" на сегодня выполнен лишь обмен пленными.
Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи.
- Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании " обменяться послами " с Украиной.
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