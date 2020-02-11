 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМИД РФ: Нормандский саммит в апреле под угрозой срыва

МИД РФ: Нормандский саммит в апреле под угрозой срыва


фото: Російські ЗМІ
Нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передают "РИА Новости".

"Поведение украинцев в контактной группе и заявления Украины вызывают сомнение в том, что к апрелю это удастся осуществить. Без реального прогресса в исполнении" Парижского пакета ", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится ", - заявил Руденко.

По его словам, исходя из требований "Парижского пакета" на сегодня выполнен лишь обмен пленными.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи.

  • Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании " обменяться послами " с Украиной.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать