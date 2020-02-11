МИД РФ: Нормандский саммит в апреле под угрозой срыва

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передают "РИА Новости".

"Поведение украинцев в контактной группе и заявления Украины вызывают сомнение в том, что к апрелю это удастся осуществить. Без реального прогресса в исполнении" Парижского пакета ", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится ", - заявил Руденко.