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Espreso.tvОбществоЛавров заявил о желании назначить посла в Украине

Лавров заявил о желании назначить посла в Украине


фото: reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании "обменяться послами" с Украиной

Об этом сообщает Российская газета .

"Сейчас, правда, будто кто-то там вспоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны", - заявил глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко он общался один раз во время встречи в нормандской формате.

"Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись несколькими фразами", - сообщил Лавров.

Украина и Россия не имеют послов из 2014 года.

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