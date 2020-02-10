Лавров заявил о желании назначить посла в Украине

10 февраля, 2020, 11:11

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании "обменяться послами" с Украиной

Об этом сообщает Российская газета .

"Сейчас, правда, будто кто-то там вспоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны", - заявил глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко он общался один раз во время встречи в нормандской формате.

"Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись несколькими фразами", - сообщил Лавров.

Украина и Россия не имеют послов из 2014 года.