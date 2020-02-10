Лавров заявил о желании назначить посла в Украине
10 февраля, 2020, 11:11
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании "обменяться послами" с Украиной
Об этом сообщает Российская газета .
"Сейчас, правда, будто кто-то там вспоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны", - заявил глава МИД РФ.
Лавров также отметил, что со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко он общался один раз во время встречи в нормандской формате.
"Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись несколькими фразами", - сообщил Лавров.
Украина и Россия не имеют послов из 2014 года.
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