Меркель отреагировала на отказ Крамп-Карренбауэр баллотироваться в канцлеры ФРГ

11 февраля, 2020, 11:18

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление из-за решения главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не баллотироваться на пост главы правительства и в будущем отказаться от должности председателя ХДС

Об этом сообщает DW .

Меркель отметила, что продолжит «активно работать» с Крамп-Карренбауэр при выдвижении нового кандидата от партии на пост канцлера, а также в правительстве, где Крамп-Карренбауэр продолжит возглавлять министерство обороны.

"Я приняла это решение к сведению, жалею о нем. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко. Я благодарна ей за готовность и дальше сопровождать процесс поиска кандидатуры на пост канцлера в качестве председателя партии", - сказала Меркель.

Канцлер отметила успехи Крамп-Карренбауэр в должности председателя партии.

Она напомнила, что в сотрудничестве между ХДС и ее сестринской партией Христианско-социальным союзом были "известны большие трудности", которые сейчас преодолены.

10 февраля Крамп-Карренбауэр подтвердила свой отказ претендовать на пост канцлера Германии.

Крамп-Карренбауэр имела занять пост канцлера после окончания срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году. Сейчас политик занимает также и пост главы Минобороны Германии.