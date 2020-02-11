Меркель отреагировала на отказ Крамп-Карренбауэр баллотироваться в канцлеры ФРГ
Об этом сообщает DW .
Меркель отметила, что продолжит «активно работать» с Крамп-Карренбауэр при выдвижении нового кандидата от партии на пост канцлера, а также в правительстве, где Крамп-Карренбауэр продолжит возглавлять министерство обороны.
"Я приняла это решение к сведению, жалею о нем. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко. Я благодарна ей за готовность и дальше сопровождать процесс поиска кандидатуры на пост канцлера в качестве председателя партии", - сказала Меркель.
Канцлер отметила успехи Крамп-Карренбауэр в должности председателя партии.
Она напомнила, что в сотрудничестве между ХДС и ее сестринской партией Христианско-социальным союзом были "известны большие трудности", которые сейчас преодолены.
10 февраля Крамп-Карренбауэр подтвердила свой отказ претендовать на пост канцлера Германии.
Крамп-Карренбауэр имела занять пост канцлера после окончания срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году. Сейчас политик занимает также и пост главы Минобороны Германии.
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