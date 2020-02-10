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Espreso.tvОбществоВ Китае допустили передачу коронавируса по воздуху

В Китае допустили передачу коронавируса по воздуху

В Китае допустили, что новый коронавирус 2019-nCoV способен передаваться воздушно-капельным путем

Об этом заявил директор бюро общественных дел Shanghai Дзен Кун, передает Newsweek.

По словам китайского чиновника, на данный момент нет точных данных о способах передачи нового коронавируса и для точного определения необходимы дополнительные исследования.

"Передача воздушно-капельным путем означает, что вирус соединяется с капельками влаги в воздухе, формируя аэрозоли. И вдыхание таких смесей приводит к заражению", - сказал Дзен Кун.

Напомним, ранее сообщалось, что новым путем передачи китайского коронавируса может стать диарея. В больнице Уханя диарея и тошнота наблюдались у 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки.

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